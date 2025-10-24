PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: LKA sucht Zeugen nach versuchter Sprengung eines Geldautomaten in Schwentinental

Kiel (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt geworden ist, haben unbekannte Täter bereits am 14.10.25 versucht einen Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale mitten in Schwentinental aufzusprengen. Das LKA hat dazu die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang suchen wir nun Zeugen, die in der Nacht des 14.10.25 im Bereich der Sparkasse (Adresse: Zum See 5) etwas gehört, gesehen oder insgesamt Beobachtungen gemacht haben, die für die polizeilichen Ermittlungen relevant sein könnten.

Die Hinweise nimmt das LKA unter der Telefonnummer 0431 160-42120 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten sind der Kriminaldauerdienst Kiel unter 0431 160-3333 oder der Polizeiruf 110 für Hinweise erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

