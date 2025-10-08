Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Durchsuchungen auf Föhr: Ermittler stellen falsche 2-Euro Münzen sicher

Kiel (ots)

Bei einer Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Wyk auf Föhr haben Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein mit Unterstützung der Polizeistation Föhr am Mittwoch, 8. Oktober 2025, insgesamt 358 falsche 2-Euro-Münzen sichergestellt. Gegen einen 23-jährigen deutschen Beschuldigten ist ein Strafverfahren wegen des Sich-Verschaffens und Inverkehrbringens von Falschgeld nach Paragraf 146 Strafgesetzbuch eingeleitet worden.

Die falschen 2-Euro-Münzen sind seit Anfang September 2025 in unterschiedlichen Geschäften auf der Nordseeinsel Föhr in den Zahlungsverkehr gebracht worden. Im Gegensatz zu echten Münzen weisen sie einen starken Magnetismus auf und sind leichter und glänzender. Auch der Umriss Estlands ist auf den falschen Münzen nicht korrekt abgebildet.

Intensive Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des Beschuldigten. Er hatte das Falschgeld im Internet bei einem Händler bestellt.

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell