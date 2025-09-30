Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: LKA sucht Zeugen nach Sprengung eines Geldautomaten in Risum-Lindholm

Kiel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 30. September 2025, einen Geldautomaten der Nord-Ostsee Sparkasse in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) gesprengt. Der Alarm ging um 3.05 Uhr beim zuständigen Sicherheitsdienst ein. Anwohner berichteten von einem lauten Knall. Die sofort ausgelösten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Hubschrauber der Bundespolizei beteiligt war, verliefen zunächst ergebnislos.Ob die Täter an die Beute gelangen konnten und ob es weitere Hinweise auf die Täter gibt, wird derzeit noch vor Ort ermittelt.

Die SB-Filiale befindet sich in einem unbewohnten Gewerbeobjekt, in dem es auch einen Getränkemarkt, eine Bäckerei und eine Schlachterei gibt. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Explosion entstand ein Brand, der sich auf das gesamte Gebäude ausdehnte. Es ist von einem hohen Sachschaden auszugehen.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0431 160-42120 oder unter Polizeiruf 110 zu melden.

