Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
LKA-SH: Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Flensburg und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein zur Durchsuchung eines Frachters in Kiel
Kiel (ots)
Am Sonntag, den 07. September 2025, durchsuchten die Landespolizei Schleswig-Holstein und die Polizei Niedersachsen gemeinsam einen Frachter in der Schleuse Kiel-Holtenau. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und des Sicherheitsgefährdenden Abbildens sowie die Abwehr von Gefahren für die maritime kritische Infrastruktur Deutschlands. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Flensburg geführt, die auch die Pressehoheit innehat.
Weitere Auskünfte zu den Einzelheiten werden mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg
Oberstaatsanwalt Petersen-Thrö
Telefon: 0461 89345
Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell