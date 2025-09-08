Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Flensburg und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein zur Durchsuchung eines Frachters in Kiel

Kiel (ots)

Am Sonntag, den 07. September 2025, durchsuchten die Landespolizei Schleswig-Holstein und die Polizei Niedersachsen gemeinsam einen Frachter in der Schleuse Kiel-Holtenau. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und des Sicherheitsgefährdenden Abbildens sowie die Abwehr von Gefahren für die maritime kritische Infrastruktur Deutschlands. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Flensburg geführt, die auch die Pressehoheit innehat.

Weitere Auskünfte zu den Einzelheiten werden mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt.

