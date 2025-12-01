Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Einbruch bei Raststätte

In der Nacht auf Samstag hatten es Unbekannte auf altes Speisefett bei Gruibingen abgesehen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr waren Einbrecher an der Tank- und Rastanlage in Gruibingen zu Gange. Dort zerstörten sie mutmaßlich mit einem Fahrzeug den Zaun und gelangten so an zwei Altkanister. Diese waren mit rund 300 Litern Speisefett gefüllt, das die Unbekannten mitnahmen. Die Polizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Dabei prüft sie mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Diebstählen von Altfett.

++++ 2301576 (BK)

