Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Wohnung
Am Samstag schlug ein Einbrecher in Ulm zu.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 12 Uhr und 20.30 Uhr im Poppenreuteweg. Ein Unbekannter hebelte an der Erdgeschosswohnung ein Fenster auf und gelangte in die Wohnung. Auf der Suche nach Brauchbarem fand er wohl Bargeld und nahm es mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2300631 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

