Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Feuerwehreinsatz in Firma
Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.10 Uhr kam es zu einem Einsatz in der Schulstraße. In einer Firma wurde ein Schwelbrand in einer Heizungsanlage gemeldet. Wie sich herausstellte, kam es wohl zu einem technischen Defekt an der Anlage, was den Alarm auslöste. Ob überhaupt ein Schaden entstand, kann nicht gesagt werden.

+++++++ 2304022 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

