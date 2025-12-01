Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Samstag in Göppingen flüchtete der Verursacher.

Ulm (ots)

Der blaue Ford Mustang parkte gegen 14.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Baumarkts in der Ulmer Straße. Als der Besitzer kurz vor 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden fest. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Verkehrsunfallflucht auf. Nach den ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacher um den Fahrer eines orangefarbenen Pick-ups handeln. Die Polizei (Tel.07161/632360) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Der Sachschaden am Ford Mustang wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

