Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Alleshausen - Einbruch in Bankfiliale

Mit Beute flüchteten Einbrecher in der Nacht zum Samstag in Alleshausen.

Ulm (ots)

Zwischen 1.20 Uhr und 4 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu der Geschäftsstelle in der Hauptstraße. Die Einbrecher drangen gewaltsam über ein Fenster in die Bank ein, nachdem sie zuvor die Außenbeleuchtung abgerissen hatten. Den Tresor versuchten die Unbekannten aufzuhebeln. Das misslang. In einer Schublade fanden die Diebe Wechselgeldrollen. Die machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der Nacht zum Samstag zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr Verdächtiges in der Hauptstraße bzw. Durchgangsstraße aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07371/9380 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

++++2297612

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell