Polizei Köln

POL-K: 250221-5-BAB/K/SU Zahlreiche Verstöße bei Schwerpunktaktion auf der A 3 festgestellt - Polizei Köln mit Netzwerkpartnern im Einsatz

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat sich am Donnerstag (20. Februar) an der europaweiten Schwerpunktaktion "ROADPOL - Bus and Truck" beteiligt und über 470 Verstöße von Kraftfahrzeugführern registriert. Neben dem Verkehrsdienst der Autobahnpolizei waren an der großanlegten Kontrollaktion auf der A 3 am Rastplatz "Sülztal", auch Beamte des Zolls sowie Experten des TÜV Rheinland und der Berufsgenossenschaft Verkehr beteiligt.

Insgesamt leiteten die Polizisten in 371 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da der Abstand auf einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer nicht ausreichend war. Am wenigstens Abstand hielt dabei ein Lkw-Fahrer ein, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Eine mit Videotechnik durchgeführte Messung ergab bei einer Geschwindigkeit von rund 85 km/h nur einen Sicherheitsabstand von 12 Metern auf einen vor ihm fahrenden 12-Tonner. Dem Mann droht nun ein Bußgeld.

In einem weiteren Fall zogen die Beamten einen Fahrer (27) aus dem Verkehr, der mit einem beladenen Autotransporter ohne funktionstüchtige Beleuchtung unterwegs war. Ergebnis: Der 27-Jährige musste sein Gespann einem Sachverständigen vorführen, der anschließend erhebliche Mängel an der Bereifung und der Auflaufbremse des Fahrzeugs feststellte.

Neben einem zu geringen Abstand fielen die meisten Fahrzeugführer wegen Verstößen gegen das Lkw-Überholverbot (90) sowie eine unzureichende Ladungssicherung/ Überladung (11) auf. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell