POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendieb hatte es auf teures Parfüm abgesehen

Ein 45-Jähriger und dessen Sohn zeigten am Montag (24.11.) in Göppingen Zivilcourage. Sie konnten einen Ladendieb dingfest machen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr beobachtete eine Angestellte einen Mann in einem Geschäft in der Schulstraße. Der zunächst Unbekannte steckte mehrere Parfüme ein. Ohne zu bezahlen, verließ der Mann das Geschäft. Auf Rufe der Zeugin reagierte der Dieb nicht. Nicht so ein 45-Jähriger und dessen 15-Jähriger Sohn. Die Beiden hatten das mitbekommen und nahmen sofort die Verfolgung auf. Zu Fuß folgten sie dem Flüchtigen über mehrere hunderte Meter durch die Göppinger Innenstadt. Am Bahnhofsplatz konnten sie den 31-Jährigen festhalten und der Polizei übergeben. Da die Identität des Mannes zunächst unklar war, musste er mit auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 31-Jährige wieder die Dienststelle verlassen.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen.

