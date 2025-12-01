PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendieb hatte es auf teures Parfüm abgesehen
Ein 45-Jähriger und dessen Sohn zeigten am Montag (24.11.) in Göppingen Zivilcourage. Sie konnten einen Ladendieb dingfest machen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr beobachtete eine Angestellte einen Mann in einem Geschäft in der Schulstraße. Der zunächst Unbekannte steckte mehrere Parfüme ein. Ohne zu bezahlen, verließ der Mann das Geschäft. Auf Rufe der Zeugin reagierte der Dieb nicht. Nicht so ein 45-Jähriger und dessen 15-Jähriger Sohn. Die Beiden hatten das mitbekommen und nahmen sofort die Verfolgung auf. Zu Fuß folgten sie dem Flüchtigen über mehrere hunderte Meter durch die Göppinger Innenstadt. Am Bahnhofsplatz konnten sie den 31-Jährigen festhalten und der Polizei übergeben. Da die Identität des Mannes zunächst unklar war, musste er mit auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 31-Jährige wieder die Dienststelle verlassen.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen.

++++2265358

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

  • 30.11.2025 – 12:16

    POL-UL: (UL) Ulm - Illegaler Handel mit Hundewelpen

    Ulm (ots) - Die Polizei bekam am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, einen Hiweis, dass aus einem Auto heraus mit Hundewelpen gehandelt wird. Das Auto konnte in der Blaubeurer Straße angetroffen werden. Im Auto des 41-Jährigen war eine leere Hundebox. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass er unter Drogeneinfluss stand. Beim Polizeirevier wurde ermittelt, dass der Fahrer, gemeinsam mit einer Freundin, eine Annonce zum Verkauf ...

    POL-UL: (UL) Granheim - Leistungsabfall im Solarpark

    Ulm (ots) - Die Betreiberfirma stellte am Samstagvormittag fest, dass der Solarpark eine ungewöhnlich niedrige Stromausbeute verzeichnete. Bei der Überprüfung wurde an zwei Stellen ein aufgeschnittener Zaun festgestellt. Außerhalb der Umzäunung wurden mehrere Stapel mit Stromkabel gefunden. Diese waren im Solarpark von den Solarmodulen abgetrennt und zum Abtransport bereitgelegt worden. Das Polizeirevier Ehingen ...

