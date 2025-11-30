PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Granheim - Leistungsabfall im Solarpark

Ulm (ots)

Die Betreiberfirma stellte am Samstagvormittag fest, dass der Solarpark eine ungewöhnlich niedrige Stromausbeute verzeichnete. Bei der Überprüfung wurde an zwei Stellen ein aufgeschnittener Zaun festgestellt. Außerhalb der Umzäunung wurden mehrere Stapel mit Stromkabel gefunden. Diese waren im Solarpark von den Solarmodulen abgetrennt und zum Abtransport bereitgelegt worden. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt wegen eines versuchten schweren Diebstahls.

++++++++++++++++++++++ 2299526

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

