POL-UL: (UL) Granheim - Leistungsabfall im Solarpark

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, fuhr der 29-Jährige auf der L 259 von Rißtissen in Richtung Laupheim. Bereits im Bereich der Kreisgrenze war er mit seinem VW EOS mit der Fahrerseite gegen eine Leitplanke gestoßen und beschädigte seine gesamte linke Seite. Trotzdem fuhr er weiter. Kurz vor Ortsbeginn Laupheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Grünstreifen fest. Ein Ersthelfer traf ...

