POL-UL: (BC) Laupheim - Mit dem Auto in die Leitplanke gekracht

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, fuhr der 29-Jährige auf der L 259 von Rißtissen in Richtung Laupheim. Bereits im Bereich der Kreisgrenze war er mit seinem VW EOS mit der Fahrerseite gegen eine Leitplanke gestoßen und beschädigte seine gesamte linke Seite. Trotzdem fuhr er weiter. Kurz vor Ortsbeginn Laupheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Grünstreifen fest. Ein Ersthelfer traf ihn bewusstlos an und alarmierte den Rettungsdienst. Die Feuerwehr schnitt die Fahrertür zur Bergung des Verletzten heraus. Erst als der Rettungsdienst die ersten Maßnahmen trag, erwachte er aus seiner Bewusstlosigkeit und er verhielt sich gleich widersetzlich. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass er möglicherweise unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Der Schaden am Auto wird auf 5.000 EUR geschätzt. Die Landesstraße war für zwei Stunden gesperrt.

