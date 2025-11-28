PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Einbruch scheitert
Am Donnerstag blieb ein Einbrecher draußen.

Ulm (ots)

Gegen 23.40 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster an einer Bankfiliale in der Straße "Am Berg" in Heroldstatt-Sontheim auf. Trotzdem gelangte er wohl nicht in das Innere oder er wurde gestört. Die herbeigerufene Polizei durchsuchte sicherheitshalber die Filiale. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Laichingen unter Tel. 07333/950960 zu melden.

++++++++ 2288865(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

