POL-UL: (UL) Langenau - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag schätzte eine Autofahrerin die Geschwindigkeit eines Radlers wohl falsch ein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem Mini in der Wettinger Straße und bog nach links in die Karlstraße ab. Den von links herannahenden Radler hatte sie zwar gesehen, aber wohl dessen Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Der vorfahrtsberechtigte 56-jährige Radfahrer machte eine Vollbremsung und flog über den Lenker. Der Radler erlitt leichte Verletzungen. Sachschaden entsand kein nennenswerter.

+++++++ 2286420

