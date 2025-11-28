POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nicht mehr fahrtauglich
Betrunken verursachte ein Autofahrer am Mittwoch einen Unfall.
Ulm (ots)
Gegen 14.45 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem VW Golf in der Buchauer Straße und bog nach rechts in die Straße "Zum Schussensprung". Dabei bog er in einem weiten Bogen ab und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW einer 37-Jährigen zusammen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Unfallverursacher. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.
