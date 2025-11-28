Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fahrzeug brennt ab

Missglückte "Starthilfe" der Eigentümerin führte am Freitag zu einem Feuer.

Ulm (ots)

Eine 15-jährige wollte am Freitagnachmittag gegen 13.00 Uhr in der Breslauer Straße in Ehingen mit ihrem Pkw der Marke Aixam (Leichtkraftfahrzeug bis 50 km/h) losfahren. Mutmaßlich aufgrund der Kälte startete das Fahrzeug nicht und die Jugendliche entschied selbst nachzuhelfen. Dazu blies sie wohl mit einem Heißluftföhn Bremsreiniger in den Ansaugstutzen des Motors. Dadurch entwickelte sich ein Brand im Motorraum, welcher auf das ganze Fahrzeug übergriff. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Das Leichtkraftfahrzeug brannte bis auf wenige Metallteile völlig ab. Die Schadenshöhe an Fahrzeug und Straßensubstanz kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Feuerwehr aus Ehingen war mit mehreren Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen vor Ort.

+++2293346

Daniel Frischmann

Polizeipräsidium Ulm 0731 188 1111 ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell