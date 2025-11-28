Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nicht mehr fahrtauglich

Am Donnerstag endete die Autofahrt für einen 25-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Mercedes in der Lange Straße in Richtung Hähnlestraße. Ein Zeuge hatte den Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte. Er informierte die Polizei. Am Memminger Torplatz entdeckte eine Polizeistreife das Auto. Bei der Kontrolle roch der Fahrer deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert bestimmen. Der Führerschein des Mann wurde sichergestellt.

