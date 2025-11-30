Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ulm (ots)

Der 23-Jährige hatte nicht nur Cannabis konsumiert, sondern auch reichlich in den Taschen. Er wurde am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, in der Kanalstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Kollegen äußersten den Verdacht der Drogenbeeinflussung. Er bestätigte, dass er vier Stunden vorher Haschisch konsumiert hatte. Bei seiner Durchsuchung wurden fast 100 gr. Haschisch aufgefunden. Zudem hatte er Medikamente bei sich, die häufig im Drogenmilieu konsumiert werden. Auch zuhause hatte er noch eine Kleinmenge Haschisch. Bei ihm wurde wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss eine Blutprobe erhoben. Zudem wird wegen einem Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (KCanG) ermittelt.

+++++++++++++++++++++++++++ 2300561 u. 2301193

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell