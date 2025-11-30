Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Illegaler Handel mit Hundewelpen

Ulm (ots)

Die Polizei bekam am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, einen Hiweis, dass aus einem Auto heraus mit Hundewelpen gehandelt wird. Das Auto konnte in der Blaubeurer Straße angetroffen werden. Im Auto des 41-Jährigen war eine leere Hundebox. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass er unter Drogeneinfluss stand. Beim Polizeirevier wurde ermittelt, dass der Fahrer, gemeinsam mit einer Freundin, eine Annonce zum Verkauf eines Welpen für über 2000 EUR geschaltet hatte. Bei seiner Durchsuchung konnte der Geldbetrag in seiner Unterhose aufgefunden werden. Es wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Er und seine Freundin werden wegen Betrug zur Anzeige gebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

+++++++++++++++++++++++++++ 2299108

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell