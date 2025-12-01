Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Fenster und Tür aufgehebelt

Am Sonntag waren Einbrecher in Steinheim-Söhnstetten unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr waren Einbrecher in der Straße In der Breite unterwegs. Die Täter hebelten die Kellertür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Den ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten sie das Haus nach Brauchbarem. Ob sie Beute machten muss noch ermittelt werden.

Zu einem weiteren Einbruch in Söhnstetten kam es am gegen 19.30 Uhr im Tulpenweg. Auch hier stiegen sie in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nachdem sie das Haus durchwühlt hatten flüchteten sie unerkannt. Die Einbrecher erbeuteten etwas Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen hat die Polizei Heidenheim die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07321/322-432 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

