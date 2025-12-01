Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Überschlag mit Folgen

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin nach einem Überschlag am Sonntag bei Ingoldingen.

Die 41-Jährige war um 6 Uhr auf der Landstraße 284 von Bad Schussenried in Richtung Ingoldingen unterwegs. Weil sie wohl zu schnell im dichten Nebel unterwegs war, verlor die Fahrer die Kontrolle über ihren Chevrolet. An der Einmündung von der L284 zur 283 bog sie mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in Richtung Ingoldingen ab. Dabei kam sie nach links von der Straße ab, krachte gegen ein Wegweiser und überschlug sich einmal. Auf einem Feldweg kam der Pkw auf den Rädern zum Stehen. Glücklicherweise war die 41-Jährige angegurtet und konnte sich noch selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin. Die Frau kam mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Chevi auf etwa 8.500 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Höhe des Schadens an dem Wegweiser wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

