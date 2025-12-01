Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Wohnung

In der letzten Woche waren in Geislingen Einbrecher am Werk.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag, dem 21. November 2025, und Sonntag, dem 30. November 2025, waren die unbekannten Täter in der Ostmarkstraße in Geislingen unterwegs. An einem Wohnhaus öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und fanden dabei offenbar auch Schmuck. Diesen nahmen sie an sich und flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

