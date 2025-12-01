Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fahrt endet im Straßengraben

Am Sonntag hatte eine Autofahrerin zu tief ins Glas geschaut.

Ulm (ots)

Gegen 1.20 Uhr fuhr die 29-Jährige auf der B311 von Ulm in Richtung Erbach. Auf Höhe Wernau bog sie nach rechts ab. Da sie ihr Auto nicht unter Kontrolle hatte, fuhr die Fahrerin des Peugeot in den Straßengraben. Bei Unfallaufnahme roch die Frau nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten und sie musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Peugeot wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2301092 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell