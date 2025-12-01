Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Betrunken mit dem Auto gefahren

Am Sonntag zog die Polizei einen alkoholisierten Daimler-Fahrer bei Gingen a.d. Fils aus dem Verkehr.

Um 6.20 Uhr kontrollierte die Polizei einen Daimler-Fahrer auf der B10 auf Höhe des Gewerbeparks bei Kuchen. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten beim 54-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

