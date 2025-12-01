PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vandalen unterwegs
Am Samstag oder Sonntag beschädigten Unbekannte in Biberach zwei Weihnachtsmarkthütten.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, waren die Vandalen in der Biberacher Innenstadt unterwegs. Zwischen 21 Uhr und 10.45 Uhr hatten die Unbekannten auf dem Marktplatz zwei Hütten beschädigt. Sie traten wohl mit den Füßen gegen die Türen. Eine Holztür ging auf, die Tür an einer anderen Hütte hielt stand. Den polizeilichen Erkenntnissen wurde aus der einen Hütte nichts entwendet, obwohl sich Wechselgeld darin befand. Die Polizei schätzt den Schaden an den Eingangstüren auf jeweils 100 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

++++2302976

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

