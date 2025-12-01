PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Hund beißt zu
Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am Sonntag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 20.40 Uhr war ein 27-Jähriger in der Hohenstaufenstraße, Ecke Poststraße, unterwegs. Dort kam ihm ein Mann mit Hund entgegen. Der freilaufende graue Hund, vermutlich ein Pitbull, griff plötzlich den 27-Jährigen an. Das Tier biss ihn in den Oberschenkel und in die Hand. Rettungskräfte kamen vor Ort und brachten den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Der Hundehalter entfernte sich anschließend mit seinem Hund. Die Polizei Göppingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Hundehalter. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07161/632360 entgegengenommen.

++++2304521 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

