POL-HH: 250730-4. Strafverfolgungsbehörden vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle nach versuchtem Einfuhrschmuggel von 3,6 Tonnen Kokain

Zeit: 30.07.2025, ab 06:00 Uhr

Orte: Hamburg-Hammerbrook, Auf der Brandshofer Schleuse (Großmarktgelände), und Niedersachsen (Lüneburg, Seevetal und Winsen)

Nachdem Mitte Juni bereits sechs Männer wegen des Verdachts des versuchten Einfuhrschmuggels von 3,6 Tonnen Kokain vorläufig festgenommen worden waren, haben Polizei und Zoll heute in diesem Zusammenhang mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle in Hamburg und Niedersachsen vollstreckt.

Zum Hintergrund der Maßnahmen wird auf unsere Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6058821, verwiesen.

Im Rahmen der Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift von Polizei und Zoll (LKA 61/GER) ergaben sich Hinweise, dass mindestens vier weitere Männer an dem versuchten Einfuhrschmuggel beteiligt gewesen sein dürften, woraufhin das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die deutschen Staatsangehörigen erließ.

Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls durchsuchten aufgrund dessen heute Morgen vier Wohnungen in Lüneburg (2x), Seevetal und Winsen. In Seevetal verhafteten die Beamtinnen und Beamten zudem einen 32-jährigen und in Winsen einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen. In Seevetal kam dabei auch ein Spezialeinsatzkommando (LKA 24) zum Einsatz.

Darüber hinaus wurde ein 56-jähriger Verdächtiger mit Unterstützung von Spezialkräften auf dem Großmarktgelände in Hammerbrook verhaftet. Ein weiterer 26-jähriger Beschuldigter wurde nach Abschluss aller Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Im Rahmen der Maßnahmen stellte die GER potenzielle Beweismittel sicher, die nun der weiteren Auswertung bedürfen. Zudem beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten einen hochpreisigen Pkw und einen Transporter.

Die gemeinsam von der GER und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.

