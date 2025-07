POL-HH: 250730-1. Verkehrshinweis anlässlich des CSD-Aufzugs 2025

Polizei Hamburg

Zeit: 02.08.2025, 08:00 Uhr bis circa 17:00 Uhr Ort: Hamburger Innenstadt

Am kommenden Samstag findet anlässlich des "Christopher Street Day 2025" die jährlich wiederkehrende Parade mit bis zu 250.000 erwarteten Teilnehmenden statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

In diesem Jahr ist seitens des Veranstalters geplant, dass sich die Teilnehmenden ab 08:00 Uhr an der Lübecker Straße versammeln. Der Aufzug startet gegen 12:00 Uhr und führt über die folgende Route: Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Adenauerallee - Steintorplatz - Steintordamm - Steintorwall - Steinstraße - Speersort - Bergstraße - Mönckebergstraße - Steintorwall - Glockengießerwall - Ferdinandstor. Das Ende der Parade ist gegen 17:00 Uhr an der Lombardsbrücke vorgesehen.

Da es in diesem Zeitraum entlang der Strecke zu umfangreichen Sperrmaßnahmen kommen wird, bittet die Polizei Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, mit schienengebundenen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

Alle anderen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich rund um die Hamburger Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren.

Bereits am Freitag, dem 01.08.2025, wird in diesem Zusammenhang in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr der angemeldete Aufzug "10. Hamburger Dyke* March - für mehr lesbische Sichtbarkeit!" mit erwarteten 1.000 Teilnehmenden durchgeführt. Die Route verläuft vom Gänsemarkt über den Johannes-Brahms-Platz und die Feldstraße bis zum Spielbudenplatz an der Reeperbahn.

Wie im Jahr zuvor findet vom 01.08.2025, 13:00 Uhr bis zum 03.08.2025, 22:00 Uhr das CSD-Straßenfest an der Binnenalster statt. Erste Sperrungen hierfür werden bereits ab 31.07.2025, 06:00 Uhr, eingerichtet. Die Polizei wird bei dem Straßenfest mit einem Informationsstand im Bereich des Rathausmarktes am Reesendamm vertreten sein. Neben Polizistinnen und Polizisten, die Interessierte zu verschiedensten Themen informieren, stehen auch die Ansprechpersonen LSBTI* der Polizei Hamburg, Miria Lottmann und Tobias Conrad, zur Verfügung.

Nähere Informationen sind zu finden unter: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586 und https://www.hamburg-pride.de/

