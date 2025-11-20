PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 45-Jähriger leistet Widerstand: Zurückweisung nach Frankreich

Baden-Baden/Offenburg/Kehl (ots)

Am 19. November 2025 wurde in einem Fernzug auf der Fahrt von Baden-Baden nach Offenburg ein armenischer Staatsangehöriger ohne gültigen Fahrschein bei der Fahrkartenkontrolle festgestellt. Zur Personalienfeststellung wurde die Bundespolizei an den Bahnhof Offenburg gerufen. Der Mann gab an, kurz zuvor aus Frankreich eingereist zu sein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Bei den weiteren strafprozessualen Maßnahmen leistete er Widerstand gegen die Beamten und beleidigte sie. Zudem stellte sich heraus, dass er fünf Tage zuvor, am 14. November 2025, im Rahmen eines Dublin-Verfahrens nach Frankreich abgeschoben worden war. Er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, unerlaubter Einreise entgegen eines Einreiseverbots sowie Erschleichen von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

