Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 49-Jähriger leistet Widerstand

Offenburg (ots)

Gestern Abend (18.11) wollte die Bundespolizei im Bahnhof Offenburg einen 49-Jährigen kontrollieren. Bei Erkennen der Beamten ergriff der Mann die Flucht und überquerte hierbei sämtliche Gleise. Nach kurzer Verfolgung konnte der deutsche Staatsangehörige gestellt und zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei leistet er Widerstand, versuchte die Beamten zu treten und bespuckte sie. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle verlassen und erhält eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

