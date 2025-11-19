BPOLI-OG: Festnahme an der Tram: 45 Tage Haft wegen Betrug

Offenburg (ots) - Am Montagnacht (18.11) nahmen Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen pakistanischen Staatsangehörigen fest. Dieser wies sich gegenüber den Beamten mit einen gültigen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Da der 30-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzuganstalt verbracht. ...

