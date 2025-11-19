PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Tram: 45 Tage Haft wegen Betrug

Kehl (ots)

Am Dienstagabend (18.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 42-jährigen türkischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Dieser wies sich mit seinem deutschen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrug. Da der Mann den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, muss er nun für 45 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

