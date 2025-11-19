Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Tram: 45 Tage Haft wegen Betrug
Kehl (ots)
Am Dienstagabend (18.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 42-jährigen türkischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Dieser wies sich mit seinem deutschen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrug. Da der Mann den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, muss er nun für 45 Tage in Haft.
