Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Fernreisebus

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht (17.11) in einem Fernreisebus aus Frankreich an der Kehler Europabrücke einen zweifach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, wonach er eine neunmonatige Haftstrafe zu verbüßen hat. Darüber hinaus wurde der 31-Jährige wegen Geldwäsche gesucht. Er wurde zur Verbüßung der Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell