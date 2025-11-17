PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Fernreisebus

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht (17.11) in einem Fernreisebus aus Frankreich an der Kehler Europabrücke einen zweifach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, wonach er eine neunmonatige Haftstrafe zu verbüßen hat. Darüber hinaus wurde der 31-Jährige wegen Geldwäsche gesucht. Er wurde zur Verbüßung der Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:29

    BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D Haltestelle

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (16.11) an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen afghanischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 72 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:30

    BPOLI-OG: Zwei Festnahmen am Grenzübergang Iffezheim

    Iffezheim (ots) - Am Sonntagabend (16.11.25) konnte die Bundespolizei gleich zwei Personen in der Kontrollstelle am Grenzübergang Iffezheim festnehmen. Ein 44-jähriger azerbaijanischer Staatsangehöriger wies sich als Fahrer eines Fahrzeugs mit deutscher Zulassung mit einer abgelaufenen französischen Asylbescheinigung aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:55

    BPOLI-OG: Kanadischer Staatsangehöriger entgeht Haftstrafe

    Kehl (ots) - Am späten Samstagabend (15.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 34-Jährigen in einem Nahverkehrszug aus Frankreich. Der Mann wies sich mit seinem kanadischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise ohne Aufenthaltstitel. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren