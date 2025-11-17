Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D Haltestelle

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (16.11) an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen afghanischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 72 Tage ins Gefängnis.

