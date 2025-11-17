Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen am Grenzübergang Iffezheim

Iffezheim (ots)

Am Sonntagabend (16.11.25) konnte die Bundespolizei gleich zwei Personen in der Kontrollstelle am Grenzübergang Iffezheim festnehmen.

Ein 44-jähriger azerbaijanischer Staatsangehöriger wies sich als Fahrer eines Fahrzeugs mit deutscher Zulassung mit einer abgelaufenen französischen Asylbescheinigung aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Urkundenfälschung.

Ein 24-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger wurde ebenfalls in einem Fahrzeug aus Frankreich kommend kontrolliert. Er wies sich mit seinem mazedonischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl.

Beide Männer konnten ihre fälligen Geldstrafen begleichen, weshalb sie einer Haft entgingen. Der 24-Jährige überschritt die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengenraum, der 44-Jährige konnte keine für die Einreise nach Deutschland gültigen Dokumente vorweisen, daher wurden beide mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise nach Frankreich zurückgewiesen.

