BPOLI-OG: 60 Tage Haft wegen Unterschlagung
Kehl (ots)
Am Dienstagnachmittag (18.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernbus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein 26-Jähriger mit seinem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Unterschlagung. Da auch die kontaktierten Angehörigen die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnten, muss er nun für 60 Tage in Haft.
