FW-Langenfeld: Brand einer Gewerbehalle

Langenfeld (ots) - Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Montag, dem 03.03.2025, gegen 14:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 59 in Fahrtrichtung Leverkusen alarmiert. Dort war es im Bereich der Anschlussstelle Monheim zu dem Alleinunfall eines PKW gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist der PKW von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitenstreifen gefahren. Aufgrund der Verletzungen des Fahrers wurde dieser ...

mehr