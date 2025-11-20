PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl vollstreckt: Zehnmonatige Freiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am 19. November 2025 wurde ein algerischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei überprüft. Der 35-Jährige konnte bei der Kontrolle keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Nötigung festgestellt. Demnach hatte der Mann eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten zu verbüßen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

