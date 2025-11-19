Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Neuried/Altenheim (ots)

Am 18. November kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug.

Hierbei konnte der 34-jährige Fahrer einen gültigen belgischen Reisepass vorzeigen, seine beiden Mitfahrer, bei denen es sich um serbische Staatsangehörige handelte, verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurden.

Gegen den 34-jährigen belgischen Staatsangehörigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Darüber hinaus erhält er Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde den beiden serbischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen. Beide werden wegen versuchter unerlaubter Einreise beanzeigt.

