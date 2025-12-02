Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Ulm

Tatverdächtiger nach versuchtem Telefonbetrug in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am Freitagabend erhielt eine Frau in Böfingen einen Anruf von mutmaßlichen Betrügern. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte die Geschichte, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien. Dann fragte der Betrüger nach Bargeld, Schmuck oder anderer Wertgegenständen. Die Geschädigte erkannte den Betrug. Sie blieb mit den Tätern im Gespräch und informierte während des Telefonats die richtige Polizei.

Gegen 21.30 Uhr wollte ein Tatverdächtiger an der Anschrift der Geschädigten Wertgegenstände abholen. Den Geldabholer erwartete dann bereits die Polizei. Der Verdächtige versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß durch Beamte der Kriminalpolizei Ulm widerstandslos festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Verdächtige am Samstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Betrugs. Der 21-jährige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

++++2295372

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731 188 1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, 0731 188 1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell