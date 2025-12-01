Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Freitag bei einem Unfall in Giengen.

Kurz nach 16 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem BMW in der Bernauer Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte sie die Schwagestraße geradeaus überqueren. In der Schwagestraße fuhr ein 43-Jähriger mit einem Peugeot. Der kam von rechts aus Richtung Heidenheim und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Der 43-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an den beiden Autos wird auf jeweils 15.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Peugeot.

