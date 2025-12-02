Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein/B466 - Gestreift und geflüchtet

Am Montag streifte ein Unbekannter im Begegnungsverkehr bei Lauterstein einen Linienbus und flüchtete.

Um 12 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit dem Linienbus von Böhmenkirch in Richtung Lauterstein. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein Lkw entgegen. Da der Lkw nicht weit genug rechts fuhr, kollidierten die beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Anschließend flüchtete der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Der fuhr wohl einen Lkw mit gelbem Führerhaus. Der Schaden an Linienbus wird auf 1.000 Euro geschätzt.

