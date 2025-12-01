Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Entstehungsbrand in einer Lagerhalle

Iserlohn (ots)

Am Montag, den 01.12., meldeten Handwerker über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung in einer Lagerhalle an der Annastraße in Iserlohn-Stadtmitte.

Umgehend wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppe Stadtmitte sowie ein Rettungswagen alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: In einer Lagerhalle, die sich in zweiter Baureihe befindet, war eine deutliche Rauchentwicklung festzustellen.

Ein Trupp unter Atemschutz führte die weitere Erkundung zur Herkunft des Brandrauchs durch. Um den Ursprung der Rauchentwicklung genauer zu lokalisieren, mussten Teile der Zwischendecke gewaltsam geöffnet werden. Schließlich stellte sich heraus, dass sich durch Flexarbeiten an der Zwischendecke abgelagerter Schleifstaub entzündet hatte. Weitere Bereiche der Decke wurden geöffnet, bis alle Glutnester aufgefunden und vollständig abgelöscht waren.

Nachdem die betroffenen Bereiche abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Gebäude vom Brandrauch befreit worden waren, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr rückte nach rund einer Stunde wieder zu ihren Standorten ein.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell