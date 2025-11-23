Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Feuer in Mehrfamilienhaus - Bewohner über Drehleiter gerettet

Iserlohn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung im Treppenraum eines Wohnhauses an der Pütterstraße gemeldet. Daraufhin rückten der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr umgehend zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Aus mehreren Fenstern des Gebäudes drang dichter Brandrauch, und mehrere Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar, da sie ihre Wohnungen auf normalem Wege aufgrund des Brandrauches nicht mehr verlassen konnten.

Unmittelbar wurde die Menschenrettung über die Drehleiter eingeleitet. Gleichzeitig drang ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor, um die Brandbekämpfung einzuleiten. Ein weiterer Trupp suchte unter Atemschutz den Treppenraum sowie die verrauchten Wohnungen nach weiteren Personen ab.

Insgesamt wurden drei Personen durch die Feuerwehr gerettet. Alle betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Person wurde in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert, die übrigen konnten vor Ort verbleiben.

Da das Gebäude nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar war, wurden die betroffenen Anwohner durch das Ordnungsamt in Notunterkünften untergebracht.

Rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren etwa vier Stunden lang im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell