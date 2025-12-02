Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall beim Einfahren

Am Montag achtete ein 22-Jähriger beim Einfahren aus einem Grundstück in Riedlingen nicht auf den Verkehr.

Kurz nach 13 Uhr wollte der 22-Jährige mit einem Kleinbus aus einem Grundstück in die Industriestraße einfahren. Dabei übersah er wohl einen von links kommenden 21-Jährigen mit dessen Audi. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Er kam mit dem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik. Während der MAN Kleinbus fahrbereit blieb, musste der Audi durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens am Kleinbus wird auf 5.000 Euro, der am Audi auf 10.000 Euro geschätzt.

