Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dachstuhl brennt
Mit einem Großaufgebot waren Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen in Biberach im Einsatz.

Ulm (ots)

Gegen 3.45 Uhr wurde in der Felsengartenstraße im Rohbau eines Wohnkomplexes ein Brand festgestellt. Die Feuerwehr aus Biberach und Laupheim rückte aus. Durch die Einsatzkräfte konnte der Brandherd im Bereich des Dachstuhls lokalisiert werden. In dem Gebäude befand sich niemand. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Obwohl die Flammen gegen 4.20 Uhr größtenteils gelöscht waren, dauerten die Nacharbeiten der Einsatzkräfte mehrere Stunden an. Die waren mit 17 Fahrzeugen und 80 Personen im Einsatz. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang noch unklar. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

++++2313230 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

