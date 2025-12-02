Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Kupferkabel geklaut

Zwischen Donnerstag und Montag drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in Achstetten ein. Dabei fiel den Dieben Buntmetall in die Hände.

In den vergangenen Tagen schlichen sich die Einbrecher auf ein Firmengelände in der Ersinger Straße. Dort schnitten sie den Bauzaun zu einer Baustelle an dem Umspannwerk auf. Auf dem Gelände lagerten mehrere Kabeltrommeln mit Kupfer und einem Erdungsseil. Von zwei Rollen wickelten die Unbekannten zahlreiche Meter der Metallkabel ab und schnitten es wohl in transportfähige Größen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgte. Der genaue Wert des Diebesgutes ist noch unklar. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen im Bereich der Ersinger Straße aufgefallen sind, können sich bei der Polizei unter der Tel. 07392/96300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

