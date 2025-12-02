POL-UL: (GP) Heiningen - Einbruch in Wohnung
Am Montagabend schlug ein Einbrecher in Heiningen zu.
Der Einbruch ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Mörikestraße. Ein Unbekannter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertgegenständen fand er wohl Schmuck, den er mitnahm. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
