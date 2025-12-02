PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Einbruch in Wohnung
Am Montagabend schlug ein Einbrecher in Heiningen zu.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Mörikestraße. Ein Unbekannter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertgegenständen fand er wohl Schmuck, den er mitnahm. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++2312348 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren