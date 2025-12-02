Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Wer hatte Grün?

Am Dienstag stießen an einer Einmündung in Ehingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 6.20 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B465 von Ehingen in Richtung Berg unterwegs. An der Einmündung zur L255 kam es zum Unfall mit einer 55-jährigen Renault Fahrerin. Die kam von rechts aus Richtung Dettingen und bog nach links auf die B465 ein. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrerinnen an, sie seien bei Grün in die Einmündung eingefahren. Die Polizei Ehingen bittet zur Klärung des genauen Unfallhergangs um sachdienliche Angaben von Zeugen unter Tel. 07391/5880. Bislang ist unklar, wer zur Unfallzeit an der Ampel Grün hatte. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 8.000 Euro, den am Renault auf 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

