Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Glätte führt zu Fahrradsturz

Am Montagnachmittag stürzte ein 61-jähriger von seinem Rad in Donzdorf.

Ulm (ots)

Der 61-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Herrenrad auf der Kuchalber Steige in Richtung Donzdorf. Wohl aufgrund der glatten Fahrbahn stürzte der Radfahrer in einer Kurve. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik. Der Radfahrer trug keinen Helm. Das Polizeirevier Eislingen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen. Diese können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++ 2309483 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell